Davis: adiado anúncio do novo técnico O anúncio do novo técnico da equipe brasileira da Copa Davis deverá ficar apenas para a próxima semana. O presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Jorge Lacerda Rosa, vai reunir-se com o técnico de Gustavo Kuerten, Larri Passos, em Camboriu. Passos quer apresentar um plano ao novo dirigente da CBT, em que não só ajudaria no retorno brasileiro para o Grupo Mundial da Davis, como também estabeleceria um programa para o aparecimento de novos valores e apoio aos que estão no circuito internacional.