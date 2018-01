Davis anima Guga para torneio de Lyon De volta aos treinos com bola, em Florianópolis, Gustavo Kuerten confirmou o calendário para este final de temporada. Vai disputar mais três torneios oficiais, jogando no ATP Tour de Lyon, a partir de 7 de outubro, depois os Masters Series de Madri, dia 14, e o de Paris Bercy, a partir de 28 de outubro. "Quero dar o meu melhor nestes últimos torneios do ano", avisou Guga. "Não sei ainda como vai ser a minha reação em jogos no carpete, mas a minha motivação está em alta." Enquanto isso, o técnico Larri Passos lembrou das dificuldades em fazer com que Guga chegasse ao atual nível competitivo, depois de muitos meses de preparação e treinamento. Por isso, está especialmente atento a este momento. "Foi mesmo muito difícil chegar a este estágio e agora não podemos nos descuidar", disse Passos. "O Guga precisa continuar com os treinos técnicos e para estes próximos torneios estamos dando ênfase aos voleios." Guga e Larri devem viajar ainda esta semana para estes três torneios na Europa.