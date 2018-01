Davis: Antilhas oferecem mando ao Brasil As Antilhas Holandesas ofereceram para o Brasil o mando do confronto entre os dois países, de 15 a 17 de julho, pela Copa Davis. A Federação de Tênis do país alegou não ter condições financeiras de sediar dois duelos no mesmo ano, já que recebeu Bahamas no mês passado. A oferta das Antilhas Holandesas será analisada pelo Comitê da Copa Davis e deve ser votada até quinta-feira. Entre os 5 dirigentes com direito a voto está Nelson Nastás, ex-presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Apesar de ser opositor da atual diretoria da CBT, ele prometeu votar a favor dos jogos no Brasil, o que traria receitas para a entidade e facilitaria o jogo dos brasileiros dentro de quadra. E a equipe comandada por Meligeni terá força total neste confronto, inclusive com o retorno de Gustavo Kuerten.