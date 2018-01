Davis: Argentina faz 2 a 0 no Canadá A Argentina aumentou sua vantagem na disputa contra o Canadá pelas quartas-de-final da Copa Davis em 2 a 0. Pela manhã desta sexta-feira, o argentino Gastón Gaudio bateu o canadense Sebastien Lareau por 3 sets a 0 e agora à tarde, Franco Squillari venceu Frederic Niemeyer por 3 sets a 0, parciais de 6-4, 6-4 e 6-3. No sábado, jogam pelas duplas os argentinos Mariano Puerta e Agustín Calleri contra os canadenses Lareau e Jocelyn Robichaud e no domingo, jogam na categoria simples Squillari contra Lareau e Gaudio com Niemeyer.