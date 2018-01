Davis: Argentina vence 1ª da Rússia Os argentinos David Nalbandián e Lucas Arnold precisaram de 6h20 para derrotar os russos Yevgeni Kafelnikov e Marat Safin, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 5/7, 3/6 e 19/17, neste sábado, em Moscou, no jogo de duplas válido pela semifinal do Grupo Mundial da Copa Davis. Este foi o segundo jogo mais demorado da história da Davis. Só perde para o confronto entre o norte-americano John McEnroe e o sueco Mats Vilander de 1982, que teve 6h21 de duração. O último set de Argentina x Rússia demorou 3h06. Os russos vencem a disputa por 2 a 1 e os dois últimos de simples serão jogados neste domingo, no Palácio de Esportes Luzhniki. Na outra semifinal da Davis, a França vence os Estados Unidos também por 2 a 1.