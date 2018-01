Davis: Argentina vence Canadá na 1ª O tenista argentino Gastón Gaudio venceu nesta sexta-feira o canadense Sebastien Lareau por 3 sets a 0, parciais de 6-0, 6-1 e 6-1, na primeira partida entre os países pelas quartas-de-final da Copa Davis, no Córdoba Lawn Tennis Club, em uma 1h06. Com o resultado, o país sul-americano sai na frente na disputa por uma vaga na semifinal da competição. A segunda partida do dia será entre o argentino Franco Squillari e o canadense Frederic Niemeyer