Davis: Argentina vira contra Austrália Os confrontos do Grupo Mundial deste sábado, que estão na fase de quartas-de-final, se mostram cada vez mais acirrados. Em Sydney, mesmo numa quadra de grama, a Argentina virou em cima dos australianos, fazendo 2 a 1. David Nalbandian - que já foi finalista em Wimbledon - venceu seu jogo diante de Wayne Arthurs por 6/3, 7/6 (10/8), 5/7 e 6/2 e, pouco mais tarde, voltou à quadra para formar dupla com Mariano Puerta. Os dois venceram Arthurs e Lleyton Hewitt por surpreendentes 7/6 (8/6), 6/4 e 6/3. A França, jogando em Moscou, marcou 2 a 1 contra a Rússia no jogo de duplas. Arnaud Clemente e Michael Llodra superaram Igor Andreev e Mikhail Youzhny por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/4, 6/7 (3/7) e 6/2. Em Bratislava, a Eslováquia retomou a liderança do confronto contra a Holanda. A vantagem, agora, por 2 a 1 veio com a vitória de Karol Beck e Michal Mertinak sobre os holandeses Paul Haarhuis e Melle van Gemerden por 3 sets a 1 - parciais de 5/7, 6/3, 6/4 e 7/5.