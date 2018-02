Davis: Austrália a um passo das quartas A equipe da Austrália confirmou o favoritismo e largou na frente no confronto com a Áustria, na rodada de abertura do Grupo Mundial da Copa Davis 2005. Com facilidade, Lleyton Hewitt passou por Alexander Peya no primeiro jogo por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 6-3 e 6-4. No jogo de fundo, Wayne Arthurs derrotou Jurgen Melzer também em três sets: 7-6 (5), 6-2 e 6-4. Com 2 a 0 no placar, a Austrália está a um ponto de garantir sua vaga nas quartas-de-final da competição. Neste sábado será disputada a partida de duplas, quando Todd Woodbridge/Wayne Arthurs enfrentam Alexander Peya/Julian Knowle. O vencedor de Austrália x Áustria vai enfrentar na próxima fase, o ganhador de Argentina x República Checa, que se enfrentam também neste final de semana em Buenos Aires.