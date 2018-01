Davis: Austrália e Espanha vencem a 1ª A Austrália abriu 1 a 0 no confronto contra a Suécia pelas quartas-de-final da Copa Davis. Na cidade de Malmo, na Suécia, Mark Philippoussis venceu Jonas Bjorkman por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-3. Também pelas quartas-de-final do Grupo Mundial, a Espanha fez 1 a 0 na Croácia. O espanhol Juan Carlos Ferrero superou Mario Ancic por 6-4, 6-2 e 7-6, na abertura da rodada. No segundo jogo desta sexta, Ivan enfrenta Carlos Moyá.