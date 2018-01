Davis: Austrália faz 2 a 0 na Suécia A Austrália abriu grande vantagem sobre a Suécia, nas quartas-de-final da Copa Davis. Nesta sexta-feira, Lleyton Hewitt venceu Thomas Enqvist por 3 sets a 1 e conquistou o segundo ponto para a equipe australiana. As parciais foram de 6-4, 6-2, 5-7 e 6-4. Na abertura da rodada, Mark Philippoussis passou com tranquilidade por Jonas Bjorkman por 3 sets a 0. As parciais foram de 6-4, 6-3 e 6-3. Se vencerem o jogo de duplas, neste sábado, os australianos garantem vaga nas semifinais.