Davis: Brasil conhece adversário nesta 5ª Confirmado como cabeça-de-chave no Grupo 1 da Zona Americana da Copa Davis - portanto sai de ?bye? na primeira rodada, em fevereiro - o Brasil vai conhecer nesta quinta-feira seus possíveis adversários para tentar sua volta ao Grupo Mundial no ano que vem. Entre os rivais que poderá pegar estão Venezuela, Chile, Peru e Paraguai. O Equador é o segundo cabeça de chave. O Brasil só volta a jogar na Davis em abril. A chave que será sorteada nesta quinta-feira em Londres, pode tanto apontar já um adversário para a equipe brasileira, como o rival sair de um outro confronto, como por exemplo, o vencedor de Paraguai e Peru. A torcida do técnico brasileiro, Ricardo Acioly é para fugir de um encontro com o Chile, time forte com jogadores como Fernando Gonzalez, Marcelo Rios e Nicolas Massu. No ranking da ITF (Federação Internacional de Tênis) divulgado nesta terça-feira, o Brasil, apesar do rebaixamento, caiu apenas uma posição, indo para o 12º lugar. O Equador está em 21º, o Chile, em 29º, Peru em 33 e Paraguaio em 42º. A liderança é da França, seguida por Austrália, Rússia, Espanha, Argentina, Suíça, Estados Unidos e Suécia. O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastás, irá acompanhar o sorteio nesta quinta-feira em Londres e já avisou que dará todo o apoio a atual equipe brasileira, afastando qualquer possibilidade de mudanças. Entre os tenistas brasileiros que disputaram a Davis no Canadá, Gustavo Kuerten revelou que vai descansar alguns dias e só irá disputar mais três torneios na temporada: Madri, St. Petersburgo e Paris Bercy.