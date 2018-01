Davis: Brasil faz 3 a 0 nas Antilhas A equipe brasileira da Copa Davis, que por duas vezes já chegou às semifinais do Grupo Mundial da modalidade, mostrou que está acima do nível dos países da Terceira Divisão. Assim, não teve qualquer dificuldade para superar as Antilhas Holandesas de forma convincente, nos jogos realizados no ginásio Cau Hansen, em Joinville. Na partida de duplas, neste sábado, o Brasil marcou o terceiro ponto da classificação para a final do grupo II zonal americano, com André Sá e Flávio Saretta vencendo por 6/1, 6/1 e 6/4, Alexander Blom e Raoul Behr. Nesse domingo, os jogos passam a ser disputados em melhor de três sets (e não mais em melhor de cinco). O capitão brasileiro, Fernando Meligeni, disse que Ricardo Mello estará em quadra, às 10 horas, para enfrentar Alexander Blom, mas não confirmou se Gustavo Kuerten fará a segunda partida com David Josepa. "Já esperava por esses resultados, mas fiquei apenas um pouco surpreso com a tamanha superioridade dos tenistas brasileiros", disse Meligeni. "Isso mostra que o Brasil é quem está fora do lugar e não as Antilhas Holandesas." O Brasil terá chance de subir para o grupo I, da zona americana, o que seria a segunda divisão da Davis. De 23 a 25 de setembro deve enfrentar o Uruguai - se confirmar a vitória sobre a República Dominicana (está 2 a 0) - e em caso de outro bom resultado ascenderá de divisão. Em 2006 precisaria vencer pelo menos outros dois confrontos para chegar ao play off do Grupo Mundial, em 2007. "O caminho é longo, mas demos um passo importante esta semana em Joinville", acentuou Meligeni. "Tivemos bons resultados e bons treinamentos. Acho que todos os integrantes da equipe estão em boas condições para ter um bom segundo semestre." Os desafios já começam nesta próxima semana. Gustavo Kuerten viaja neste domingo à noite para disputar o ATP de Stuttgart. Sua estréia será diante de um tenista saído do qualifying e se vencer irá duelar com Rafael Nadal, na segunda rodada. Flávio Saretta vai para Indianápolis e estréia com a revelação inglesa Andrew Murray, enquanto André Sá joga na Colômbia e depois volta para jogar em Campos do Jordão. FAMA - Em Joinville, três dos maiores nomes do tênis brasileiro, Thomas Koch, Fernando Meligeni e Gustavo Kuerten, foram homenageados colocando suas mãos na calçada da fama de centro Cau Hansen.