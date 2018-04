Davis: Brasil joga para sair do buraco Envolvida em forte clima político - com o provável lançamento da chapa da situação na CBT - começa nesta sexta-feira os jogos da Copa Davis, em Brasília, com o time brasileiro jogando seu futuro na competição. Brasil e Peru brigam para fugir da Terceira Divisão. A primeira partida será às 10 horas, com Gabriel Pitta, número 634 do ranking, diante do peruano Luiz Horna, número 34. A seguir, o número 1 da equipe brasileira, Ronaldo Carvalho, 439 da ATP, enfrenta Ivan Miranda. A SporTV transmite o confron to ao vivo. O novo capitão da equipe brasileira - o 5º dos últimos sete meses - , Carlos Alberto Kirmayr preferiu não se basear no ranking para escalar os titulares. Afinal, o segundo tenista do Brasil mais bem classificado nesta equipe é Alessandro Camarço, númer o 541. Justificou o fato dizendo que os jogadores escolhidos estão com maior volume de jogo. "Além disso, o Ronaldo Carvalho já conhece bem o Ivan Miranda, com quem jogou três vezes, tendo perdido uma." Enquanto o Brasil tem seu futuro na Davis nas raquetes de jogadores quase desconhecidos, o Peru veio com seus melhores, mas com exceção de Luiz Horna, número 34, os outros integrantes da equipe também não estão bem colocados no ranking. Talvez, por isso , o capitão peruano, Jaime Yzaga - que nos seus tempos de profissional cansou de mostrar seu talento em torneios no Brasil - tenha preferido fugir da responsabilidade. "Não somos favoritos", afirmou o ex-tenista. Enquanto Horna demonstrou toda sua confiança: "Viemos para ganhar três pontos, não importa se em simples ou na dupla." Fora das quadras, o clima em Brasília promete estar agitado com a presença de vários presidentes de federações. A idéia é apresentar a chapa da situação - que apoia o atual presidente Nelson Nastas - tendo como candidato José Farani, dono da Academia de Tênis de Brasília, um luxuoso resort do Distrito Federal e local do confronto Brasil x Peru. Enquanto a situação faz política, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a CBT deixe de receber dinheiro da Lei Agnelo/Piva, por causa da suspeita de que Nelson Nastás e Carlos Alberto Martelotte, superintendente técnico e administrativo da entidade, estejam usando a verba para o esporte de maneira errada, de acordo com informações da agência Reuters. Os dois dirigentes são acusados de irregularidades e de pagar contas pessoais com os recursos da Lei 10.264/2001, conhecida como Agnelo/Piva, que destina 2% da arrecadação com loterias federais ao esporte olímpico e paraolímpico. "O Comitê Olímpico Brasileiro não pode repassar nenhum recurso da lei para a CBT enquanto mantidos os dirigentes (Nastás e Martelotte) ou até que esses responsáveis quitem suas pendências perante o Tribunal", disse Ismar Barbosa Cruz, secretário de controle externo da VI Secretaria de Controle Externo do TCU. De acordo com investigação do TCU, Nastás e Martelotte têm uma dívida de cerca de R$ 150 mil, em valores corrigidos, a serem devolvidos ao COB. Eles têm 15 dias para "apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres do Comitê Olímpico Brasileiro as quantias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, nos termos da legislação vigente, em razão de não ter ficado demonstrada a boa e regular aplicação dos recursos públicos", de acordo com relatório do TCU. Além da suspensão dos recursos da Lei Agnelo/Piva, o secretário de controle externo pediu o afastamento dos dirigentes. Mas a medida foi recusada pelo ministro-relator Walton Alencar Rodrigues. "Reputo desnecessária a medida extrema do afastamento dos gestores, porque estes, além da suspensão cautelar da transferência de recursos, estão sendo responsabilizados pelos danos apurados nos presentes autos", afirmou.