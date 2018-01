Davis: Brasil precisa vencer 2 confrontos Se o Brasil for confirmado como cabeça-de-chave no zonal americano - grupo I - da Copa Davis do próximo ano, o que é muito provável, precisará vencer dois confrontos para voltar à elite, ou seja, ao Grupo Mundial, em 2004. Ao perder para o Canadá, em Calgary, no último fim de semana, a equipe brasileira foi rebaixada para a segunda divisão, mas ainda assim está bem colocada na ranking da ITF (Federação Internacional de Tênis). Ocupava a 11ª posição e deve perder o lugar para a República Checa, indo para 12º, uma classificação capaz de colocar o Brasil como cabeça de chave, no ano que vem. Assim, o time brasileiro sairia como bye na primeira rodada da zona americana de 2003, que vai ser jogado de 6 a 8 de fevereiro. O Brasil só entraria em ação de 9 a 11 de abril. Os possiveis adversários são Venezuela, Chile, Peru ou Paraguai. O Equador também irá continuar no grupo I da zona americana, pois, como o Brasil, perdeu o playoff para a Romênia, mas os equatorianos devem ser designados como cabeças-de-série. No caso de o Brasil vencer o primeiro confronto de 2004 - de 9 a 11 de abril - voltaria a disputar um playoff de 24 a 26 de setembro com adversários que perderam na primeira rodada do Grupo Mundial do próximo ano. A divisão em que o Brasil fará parte em 2003 é chamada de zona americana, divididas em quatro grupos. No I, além do Brasil, estarão Equador, Peru, Chile, Venezuela - que se safou de cair para o Grupo II ao marcar 4 a 0 nas Bahamas, também no último fim de semana - e o Paraguai, que subiu do grupo II para o I, ao vencer a República Dominicana por 3 a 1. No Grupo Mundial, a Austrália recebe a Espanha de 28 a 30 de novembro para a decisão do título. Os australianos ainda não anunciaram oficialmente o piso a ser usado, mas há muitas possibilidades de o confronto ser em quadra de grama. Nos jogos do playoff, dos oito confrontos, quatro países conseguiram a façanha de ganhar fora de casa e disputar o Grupo Mundial em 2004. Isso aconteceu com os Estados Unidos, que ganharam da República Eslováquia por 3 a 2, a República Checa - venceu a Tailândia em casa por 4 a 1- a Bielo Rússia - pela primeira vez no Grupo Mundial ao eliminar a Alemanha por 3 a 2 - e a Romênia, que foi ao Equador para vencer por 3 a 2. Nos outros jogos, os times da casa venceram: Áustria marcou 3 a 2 na Bélgica; Canadá 3 a 2 no Brasil; Marrocos 3 a 2 na Inglaterra; e Holanda 5 a 0 na Índia.