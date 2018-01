Davis: Brasil quer vaga entre os 8 O Brasil, com a vitória sobre o Canadá por 4 a 0, no último fim de semana no Rio, está mantido na 9ª colocação do ranking de equipes da Copa Davis, divulgado nesta terça-feira, pela Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres. Mas isso não determina ainda que o País estará fora da lista dos oito cabeças-de-chave, no sorteio dos confrontos de 2003, marcado para o dia 3 de outubro - e não mais dia 4. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) ainda tem esperanças de ter o Brasil entre os oito pré-classificados, pois o critério de designação não leva em conta apenas o ranking, mas uma série de outros quesitos, como a tradição do país na competição (o Brasil já está há 7 anos no Grupo Mundial), o número de jogadores bem colocados no ranking da ATP (Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá e Flávio Saretta estão entre os cem), o desempenho dos tenistas em várias superfícies (Guga já ganhou títulos importantes em quadras rápidas, como Cincinnati e Lisboa, e não só no saibro, além de André Sá ter chegado este ano às quartas-de-final de Wimbledon). Além destas argumentações, o presidente da CBT, Nelson Nastás, também integrante do comitê da Copa Davis, disse que o fato de o Brasil estar organizando com eficiência os últimos confrontos também colabora para ajudar o País a ficar entre os oito cabeças-de-chave. O Brasil rivaliza com Alemanha e Holanda pela oitava vaga. Mas, um dos fatos que complicam a situação brasileira é a de a equipe holandesa também ter vencido com facilidade seu último confronto, jogado no último fim de semana, diante da Finlândia, marcando 4 a 1. A ITF também anunciou nesta terça que a França terá até o dia 30 para anunciar a sede dos jogos das finais deste ano diante da Rússia. A disputa está programada entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro. É provavel que os jogos sejam no Palais Omnisport de Bercy, onde em outrubro será jogado um torneio do Masters Series. O ranking das dez melhores nações do tênis 1. França - 36.750 pontos 2. Austrália - 25.375 pontos 3. Rússia - 16.590 pontos 4. Espanha - 15.062 pontos 5. Estados Unidos - 10.965 pontos 6. Suécia - 10.375 pontos 7. Argentina - 7.940 pontos 8. Holanda - 6.687 pontos 9. Brasil - 6.125 pontos 10. República Checa - 4.137 pontos