Davis: Brasil será cabeça-de-chave O Brasil será um dos cabeças de chave do sorteio do play off (repescagem) da Copa Davis, que será realizado nesta quarta-feira pela manhã, na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF) em Londres. Apesar disso, são muito grandes as chances de a equipe brasileira ter de jogar fora de casa, de 19 a 21 de setembro, para tentar manter-se no Grupo Mundial da Davis. Além do Brasil foram designados como cabeças-de-chave Bélgica, República Checa, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Romênia e Estados Unidos. O adversário do Brasil sairá de Áustria, Canadá, Belarus, Equador, Índia, Marrocos, República Eslovaca ou Tailândia.