Davis: Brasil treina em Ostrava Desde sábado em Ostrava, na República Checa, Fernando Meligeni, Flávio Saretta e Alexandre Simoni já deram início aos treinos para o confronto com os checos, de sexta-feira a domingo, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. André Sá é esperado ainda esta noite, após encerrar participação no Torneio de Milão. Com o técnico Ricardo Acioly e o auxiliar João Zwetsch, os brasileiros bateram bola em dois períodos na quadra de carpete do Palácio Vitkovice. O sorteio que define a ordem dos jogos será quinta-feira, às 8 horas (de Brasília). Na sexta-feira, a partir das 8 horas (de Brasília), a SporTV transmite as duas partidas do primeiro dia de disputa.