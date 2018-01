Davis: brasileiros chegam no domingo Com a responsabilidade de manter o Brasil no Grupo Mundial, a equipe da Copa Davis chegará apenas no domingo a cidade de Ostrava, para o confronto de 8 a 10, diante da República Checa. O técnico e capitão Ricardo Acioly já planeja iniciar, no dia seguinte, a adaptação dos jogadores a superfície de carpete - Taraflex - do ginásio, com capacidade para sete mil pessoas. Os principais tenistas do time brasileiro estão ainda em Milão, onde André Sá - depois de ser eliminado nas quartas-de-final de simples - passou para as semifinais da chave de duplas. Jogando ao lado do iugoslavo Nenad Zimonojic, derrotou nesta sexta-feira Tomas Cibulce e Petr Luxa por 7/5 e 6/3. Neste sábado, Sá e Zimonojic voltam à quadra para tentar uma vaga na final jogando diante do alemão Karsten Braasch e o russo Andrei Olhovski. Fernando Meligeni, o principal jogador da atual equipe brasileira, também ficou em Milão, ao lado de técnico Ricardo Acioly, pois como a competição na Itália é jogada em piso de carpete, o tenista brasileiro está aproveitando para treinar. Flávio Saretta viajará direto da França para Ostrava, enquanto Alexandre Simoni seguiria nesta sexta-feira à noite para a República Checa. Os tenistas brasileiros da atual equipe da Davis não contam com um bom retrospecto diante dos checos, acumulando oito derrotas e nenhuma vitória. Fernando Meligeni perdeu três partidas para Jiri Novak - número 1 checo - e outras duas para Bohdan Ulihrach, 2,. Enquanto Jan Vacek, tenista reserva na equipe checa, ganhou de Flávio Saretta, Alexandre Simoni e Fernando Meligeni, no torneio da Costa do Sauípe, na Bahia.