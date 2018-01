Davis: Calleri põe Argentina na briga O tenista argentino Agustín Calleri surpreendeu o número 1 do mundo, o espanhol Juan Carlos Ferrero, e colocou seu país na briga pela vaga na final da Copa Davis. Agora, o confronto entre Espanha e Argentina, disputado em Málaga, está empatado por 2 a 2. A decisão do classificado sairá do confronto entre Carlos Moyá e Gastón Gaudio. A Espanha terminou o primeiro dia da semifinal vencendo por 2 a 0, mas a Argentina se recuperou com a vitória nas duplas. Neste domingo, Calleri fez o que parecia impossível. Mesmo porque, ele era o reserva da equipe e entrou no lugar de Mariano Zabaleta após ele se contundir no jogo de sexta-feira. Mas, contra Ferrero, foi muito bem e venceu por 3 sets a 0 (6/4, 7/5 e 6/1). O espanhol Carlos Moyá e o argentino Gastón Gaudio já estão em quadra para decidir quem enfrentará a Austrália na final da Davis.