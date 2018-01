Davis: Canadá define equipe que pega Brasil O Canadá anunciou nesta terça-feira a equipe que enfrentará o Brasil, de 19 a 21 de setembro, em Calgary, pela Copa Davis. Foram chamados Simon Larose, número 202 do ranking mundial, Frank Dancevic (205º), Frederic Niemeyr (215º) e Daniel Nestor (495º). O confronto, que vale a permanência no Grupo Mundial da competição, será realizado no carpete coberto. O técnico da equipe brasileira, Ricardo Acioly, que está na Costa do Sauípe, assistindo ao Brasil Open, não ficou surpreso com o time canadense e prevê muito mais dificuldades do que teve o Brasil, ano passado, quando aplicou 4 a 0 neste mesmo adversário, jogando no Rio. ?Estou esperando o anti-jogo dos canadenses", disse o treinador. ?Vão querer aproveitar a quadra de carpete para investir no saque e buscar definições rápidas de pontos, sem dar ritmo aos brasileiros." O Brasil já tinha anunciado sua equipe, com Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, André Sá e Ricardo Mello. Os brasileiros embarcam sábado ou domingo para o Canadá, pois depende da participação deles no torneio na Costa do Sauípe.