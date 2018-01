Davis: CBT tem 9 candidatas a sede Nove federações de tênis se candidataram como sede do confronto entre Brasil e Antilhas Holandesas, entre 15 a 17 de julho, pela terceira divisão da Copa Davis ? São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Mato grosso do Sul, Distrito Federal, Sergipe, Ceará e Pará. O jogo seria nas Antilhas, mas o país alegou que não teria como organizar o confronto e cedeu o direito aos brasileiros. A Confederação Brasileira (CBT) deu prazo até o dia 18 para definição e exige que a pretendente comprove a possibilidade de construir um complexo de tênis no local do confronto. ?Precisamos saber quais são os encargos, o custo total para confirmarmos o evento?, disse Mário Martins, presidente da Federação Paraense, que não organiza um torneio de tênis há 15 anos.