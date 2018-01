Davis: checos fazem 4 a 1 no Brasil A República Checa, que no sábado já havia garantido sua vaga na segunda rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, confirmou o favoritismo e fechou o confronto com o Brasil neste domingo com 4 a 1 no placar. A confirmação veio com a convincente vitória de Bohdan Ulihrach sobre André Sá em dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6-2. O único ponto brasileiro foi conquistado por Flávio Saretta, que na abertura da rodada deste domingo, venceu Jan Vacek também em dois sets - parciais de 6/1, 7/6 (8-6). A equipe brasileira terá em setembro mais uma chance de permanecer na elite do tênis mundial. Entre os dias 20 e 22 de setembro, os brasileiros deverão disputar uma repescagem, contra um adversário que deverá ser conhecido em maio. Veja como foi a participação da equipe brasileira no confronto com a República Checa, válida pela primeira rodada do grupo Mundial da Copa Davis. Sexta-Feira Individuais: Jiri Novak venceu André Sa por 6-7 (10/12), 6-1, 6-1, 6-4. Bohdan Ulihrach venceu Fernando Meligeni por 6-3, 6-4, 6-4. Sábado Duplas: Jiri Novak/David Rikl venceu Alexandre Simoni/André Sa por 6-4, 6-3, 7-5. Domingo Individuais: Flavio Saretta venceu Jan Vacek por 6-1, 7-6 (8/6). Bohdan Ulihrach venceu André Sá por 6-1, 6-2.