Davis: Chile vence; Brasil em quadra A equipe do Chile largou na frente no confronto com a Rússia pelo Grupo Mundial da Copa Davis. Mesmo jogando em Moscou, Fernando González marcou o primeiro ponto para o Chile, ao derrotar Mikhail Youzhny por 3 sets a 1. As parciais foram de 7-6 (7/4), 5-7, 6-3, 7-6 (7/4). No segundo jogo do dia, Marat Safin vai enfrentar Adrian Garcia. Brasil x Colômbia - A luta do Brasil para voltar para a Segunda Divisão do tênis mundial, já começou. A partida entre Flávio Saretta diante do colombiano Pablo González está em andamento no Club El Rancho, em Bogotá. Logo depois desta partida, se enfrentam Daniel Mello e Michael Quintero.