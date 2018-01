Davis: chuva cancela jogo do Brasil Por causa da chuva no Rio de Janeiro a partida entre Fernando Meligeni e o canadense Frederic Niemeyer foi cancelada. Assim, o confronto com o Canadá foi encerrado com vitória brasileira por 4 a 0 e o Brasil confirma sua permanência no Grupo Mundial da Copa Davis. A equipe brasileira já tinha garantido a vitória sobre o Canadá no sábado, após ganhar no jogo de duplas. Neste sábado, só para cumprir tabela, André Sá derrotou o canadense Frank Dancevic por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Depois, a chuva impediu a realização da quinta e última partida do confronto, entre Meligeni e Niemeyer.