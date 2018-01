Davis: chuva suspende jogo de Simoni A partida entre o tenista brasileiro Alexandre Simoni e o australiano Richard Fromberg - atletas reservas das equipes - foi suspensa neste domingo devido à chuva que cai na cidade de Florianópolis, na arena montada na Avenida Beira-Mar Norte, para a disputa das quartas-de-final da Copa Davis. Simoni, substituto de Meligeni e, Fromberg, que entrou no lugar de Rafter, perdia a partida por 1 set a 0 e empatava o segundo set em 4 a 4, quando o jogo foi interrompido. Com o resultado, o confronto entre os dois países terminou em 3 a 1 para a Austrália e agora, a equipe vai enfrentar a Suécia, nas semifinais do torneio. A estratégia de trocar os jogadores - Meligeni e Rafter fariam o quarto jogo - foi decidida entre os técnicos das respectivas seleções.