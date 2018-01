Davis: começa Brasil x Canadá Começou há instantes, no Clube Marapendi, no Rio de Janeiro, a partida entre Fernando Meligeni e Frank Dancevic, que abre o confronto Brasil x Canadá pela repescagem da Copa Davis. Meligeni foi escolhido como o número dois do Brasil e tem muito mais experiência que o adversário. O brasileiro, de 31 anos, já disputou 28 partidas no torneio e ocupa hoje o 72º no ranking mundial. Dancevic, 17 anos, disputou apenas dois jogos na Davis e ocupa a 466º no ranking. O confronto da Davis é disputado em melhor de cinco partidas. Depois do jogo de Meligeni, será a vez de Gustavo Kuerten enfrentar Daniel Nestor. No sábado será disputado o jogo de duplas e, no domingo, os jogos de simples se invertem: Meligeni x Nestor e Guga x Dancevic. O Brasil precisa vencer para continuar no Grupo Mundial da Davis (primeira divisão). Se perder, cai para a segunda divisão. Também hoje começam a ser disputadas as semifinais do Grupo Mundial: França x Estados Unidos e Rússia x Argentina.