Davis: começa duelo Brasil x Uruguai A partida entre Gustavo Kuerten e Marcel Felder - que abre o confronto entre Brasil e Uruguai pela Copa Davis - começou há instantes no Carrasco Lawn Tennis Club, em Montevidéu. O duelo, disputado em piso de saibro, vale uma vaga na segunda divisão do tênis mundial. O uruguaio - que ocupa a posição de número 488 do ranking da ATP - começou sacando. No jogo seguinte, Flávio Saretta enfrenta Pablo Cuevas, nº 496 do mundo.