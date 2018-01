Davis: começa jogo da dupla brasileira Após as boas atuações de Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni nas partidas de simples da Copa Davis na sexta-feira, o Brasil já está em quadra novamente e pode decidir nas mãos da dupla Jaime Oncins e Alexandre Simoni a vaga para as quartas-de-final da competição. Os tenistas enfrentam no Clube Marapendi os marroquinos Hicham Arazi e Karim Alami.