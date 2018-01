Davis: começa partida Guga x Nestor A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o canadense Daniel Nestor, pela repescagem da Copa Davis, começou há instantes no Clube Marapendi, no Rio de Janeiro. O Brasil está na frente no confronto, depois da vitória de Fernando Meligeni sobre Frank Dancevic por 3 sets a 1, na abertura da rodada.