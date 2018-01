Davis: Croácia vence duplas e faz 2 a 1 A equipe da Croácia deu um importante passo para a conquista do título inédito da Copa Davis, ao vencer a partida de duplas e garantir a vantagem de 2 a 1, no confronto das finais diante da República Eslovaca. Neste sábado, mesmo jogando fora de casa, em Bratislava, Ivan Ljubicic e Mario Ancic não se intimidaram diante da torcida e derrotaram Dominik Hrbaty e Michael Mertinek por 7/5 (7/5), 6/3 e 7/6 (7/5). Agora, a Croácia precisa de apenas uma vitória nas duas partidas de simples marcadas para este domingo para garantir o título da Davis. No primeiro jogo, Ljubicic entra em quadra duplamente motivado. Afinal, além de poder garantir a conquista do troféu, uma nova vitória neste confronto o colocaria ao lado de John McEnroe, único tenista a vencer 12 jogos (oito de simples e quatro de duplas) numa temporada pela Copa Davis. A missão de adiar a decisão do título e impedir que Ljubicic alcance o recorde cabe a Dominik Hrbaty. O jogo seguinte reunirá o eslovaco Karol Kucera e o croata Mario Ancic.