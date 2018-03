Davis: definido também sorteio das quartas O sorteio para ordem dos jogos das quartas-de-final da Copa Davis também foi realizado nesta quinta-feira. Suíça e França jogam a partir desta sexta-feira em Lausanne com o número 1 do mundo, Roger Federer, enfrentando Nicolas Escude e Ivo Heuberger contra Arnaud Clement. No sábado jogam as duplas com Federer e Yves Allegro contra Nicolas Escude e Michael Llodra. Já no domingo, Federer pega Clement e Heuberger, Escude. No confronto entre Espanha x Holanda, Carlos Moya estréia contra Martin Verkerk enquanto Juan Carlos Ferrero enfrenta Raemon Sluiter. Nas duplas, sábado, Tommy Robredo e Rafael Nadal jogam contra John Van Lottum e Martin Verkerk. No domingo mais duas partidas: Ferrero x Verkerk e Moya x Sluiter. No duelo entre Argentina e Bielo-Rússia jogam Agustín Calleri x Vladimir Voltchkov e Guillermo Cañas x Max Mirnyi. No sábado, Lucas Arnold e Calleri enfrentam Mirnyi e Voltchkov. E no domingo mais dois duelos: Mirnyi x Calleri e Voltchkov x Cañas.