Davis: disputa acirrada para ser sede O presidente da Federação Catarinense de Tênis, Jorge Rosa, terá uma reunião hoje na Confederação Brasileira (CBT), em São Paulo, para definir o mais rapidamente possível a cidade de Florianópolis como sede do próximo confronto do Brasil no Grupo Mundial da Copa Davis, contra a Austrália, de 6 a 8 de abril. Mas a disputa promete. Ontem, o governador Anthony Garotinho ofereceu R$ 500 mil à CBT para ajudar a manter os jogos no Rio. Leia matéria completa no JT