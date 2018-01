Davis: dupla brasileira perde 2º set Ostrava, Rep. Checa - A dupla brasileira formada por Alexandre Simoni e André Sá perdeu o segundo set da partida contra Jiri Novak e David Rikl - no terceiro jogo do confronto entre Brasil e República Checa pelo Grupo Mundial da Copa Davis. Os brasileiros, que haviam perdido o 1º set por 6/4, desta vez foram derrotados por 6/3. Se perder esta partida a equipe brasileira vai para a repescagem, já que nas duas partidas de simples disputadas na sexta-feira - com André Sá e Fernando Meligeni - o Brasil perdeu outros dois pontos. O terceiro set já está em andamento.