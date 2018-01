Davis: Eslováquia e Rússia na frente Eslováquia e Rússia saíram na frente, nesta sexta-feira, em seus confrontos de semifinal da Copa Davis. Em Bratislava, o eslovaco Karol Beck deu o primeiro ponto para os donos da casa contra a Argentina ao bater Guillermo Coria por 3 sets a 0 - parciais de 7/5, 6/4 e 6/4. Em Split, na Croácia, Nikolay Davydenko fez 3 a 1 em Mario Ancic - parciais de 7/5, 6/4, 5/7 e 6/4 - e marcou 1 a 0 para a Rússia. Nos jogos pelos playoffs, que definem quem continuará no Grupo Mundial em 2006, destaque para a Suíça, que está vencendo a Grã Bretanha por 2 a 0 com as fáceis vitórias de Roger Federer (número 1 do mundo) sobre Alan Mackin, por 3 a 0 (6/0, 6/0 e 6/2), e de Stanislas Wawrinka sobre Andy Murray, também por 3 a 0 (6/3, 7/6 e 6/4). Os resultados dos outros confrontos são: Bélgica 1 x 1 EUA, Áustria 1 x 1 Equador, Chile 1 x 0 Paquistão, Itália 1 x 1 Espanha, Índia 0 x 1 Suécia e República Checa 1 x 0 Alemanha.