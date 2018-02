Davis: Espanha aposta em Nadal Com a expectativa de recorde de público, de 26,6 mil pessoas, no estádio Olímpico La Cartuja, uma antiga arena de touros, e até com a esperada presença do rei Juan Carlos entre os torcedores, Carlos Moya enfrenta o norte-americano Mardy Fish, nesta sexta-feira, na partida de abertura das finais da Copa Davis, entre Espanha e Estados Unidos, em Sevilha. Só que o jogo mais esperado vem a seguir: a grande revelação espanhola Rafael Nadal joga com o número 2 do mundo, Andy Roddick. Os jogos terão transmissão pelo SporTV. A escalação de Nadal, no lugar de Juan Carlos Ferrero, era uma carta debaixo da manga do técnico espanhol Jordi Arese. Até mesmo Roddick disse que se surpreendeu. "Esperava jogar com o Ferrero", disse do norte-americano. A surpresa coloca na raquete de um talento de 18 anos, a responsabilidade de vencer o número 2 do mundo. Nadal, porém, já mostrou por diversas vezes sua precocidade. Apesar da idade é um jogador maduro - já defendeu a Espanha por quatro vezes na Davis - é controlado emocionalmente e extremamente competitivo. É do jeito que a torcida gosta de ver. "Ele tem muito tênis", admitiu Roddick. "É competitivo e numa atmosfera como a que será esta final, levará a torcida ficar enlouquecida." Nadal também transfere a pressão. Diz que Roddick é o favorito, é o número 2 do mundo e pode vencer a todos em qualquer tipo de quadra. Na única vez em que estes dois tenistas se enfrentaram, o norte-americano venceu por 6/0, 6/3 e 6/4, na segunda rodad a do US Open, torneio jogado em quadras sintéticas. Na partida de abertura, o retrospecto também dá vantagem para os Estados Unidos. Mardy Fish já venceu Moya por duas vezes e perdeu apenas uma. Mas nenhuma das vitórias aconteceu em quadras de saibro. Além destes encontros em simples, o sorteio realizado nesta quinta-feira em Sevilha determinou que nas duplas, sábado, os espanhóis jogam com Nadal e Tommy Robredo, diante dos especialistas na modalidade, os irmão Bob e Mike Bryan. ESTHERZINHA - Maior tenista brasileira de todos os tempos e uma das melhores da história mundial do tênis, Maria Esther Bueno vai emprestar seu prestígio à 5ª etapa da Copa Petrobras. Vai estar nesta sexta-feira em Aracaju para acompanhar o torneio e fazer o lançamento do programa "Tênis Comunitário", da Federação Sergipana de Tênis, que possui um belo complexo na praia da Atalaia. Nas quadras no torneio Challenger, Luís Henrique Grangeiro foi o 12º brasileiro - dos 13 que inciaram a competição - a cair nas primeiras rodadas. Perdeu para o argentino Andreas Dellatorre por 6/2 e 6/2. E nas quartas-de-final desta sexta-feira, um dos destaques será o jogo do Nicolas Lapentti diante de Diego Moyano.