Davis: Federer vence e Suíça empata Roger Federer venceu Arnaud Clement por 3 sets a 1 e empatou a disputa entre Suíça e França em 2 a 2 na Copa Davis. Com isso, a classificação de ambas as equipes depende agora do jogo entre Marc Rosset e Nicolas Escude. A França abriu uma vantagem de 2 a 0 sobre a Suíça nos jogos individuais de sexta-feira, quando Clement venceu Rosset e Escude venceu Federer. Ontem, no entanto, a Suíça diminuiu a vantagem no jogo de duplas. Roger Federer e Lorenzo Manta venceram Cedric Pioline e Fabrice Santoro por 3 sets a 2.