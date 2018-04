Davis: Ferrero vence e Espanha empata O tenista Juan Carlos Ferrro derrotou Fabrice Santoro neste sábado por 3 sets a 1 e a Espanha empatou o confronto contra a França nas semifinais da Copa Davis. O jogo iniciado na sexta-feira, mas que foi interrompido por falta de luz natural, teve as parciais de 6-3, 6-2, 1- 6 e 6-3. No primeiro jogo do confronto, o francês Paul-Henri Mathieu, venceu, de forma surpreendente, o espanhol Carlos Moya, por 3 sets a 2.