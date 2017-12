Davis: Ferrero x Hewitt começa às 22h Juan Carlos Ferrero e Lleyton Hewitt iniciam o duelo pelo título da Copa Davis entre Espanha e Austrália em quadra de grama, nesta quinta-feira, às 22 horas, com transmissão ao vivo da SporTV. No jogo seguinte é a vez de Mark Philippoussis x Carlos Moya. No sábado de madrugada, jogam as duplas Todd Woodbridge e Wayne Arthurs x Feliciano Lopez e Alex Corretja e no domingo, Philippoussis enfrenta Ferrero enquanto Hewitt pega Carlos Moya.