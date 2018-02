Davis: Grupo Mundial tem rodada completa Neste fim de semana também será disputada a primeira rodada do Grupo Mundial, com 16 times, com destaques para os Estados Unidos que, após cinco anos, contará com a volta ao time do veterano Andre Agassi, para o confronto diante da Croácia. Na Espanha, uma surpresa. Rafael Nadal foi substituído por Fernando Verdasco para os jogos de simples diante da República Eslovaca. O resultado do sorteio dos jogos do Grupo Mundial foi o seguinte: Eslováquia x Espanha - Bratislava, Eslováquia (quadra dura, coberta) Karol Beck (ESL) v Feliciano Lopez (ESP) Dominik Hrbaty (ESL) v Fernando Verdasco (ESP) Dominik Hrbaty/Michal Mertinak (ESL) v Rafael Nadal/Albert Costa (ESP) Dominik Hrbaty (ESL) v Feliciano Lopez (ESP) Karol Beck (ESL) v Fernando Verdasco (ESP) Suíça x Holanda - Fribourg, Suíça (quadra dura, coberta) Marco Chiudinelli (SUI) v Sjeng Schalken (HOL) Stanislas Wawrinka (SUI) v Peter Wessels (HOL) Yves Allegro/George Bastl (SUI) v Raemon Sluiter/Peter Wessels (HOL) Stanislas Wawrinka (SUI) v Sjeng Schalken (HOL) Marco Chiudinelli (SUI) v Peter Wessels (HOL). Austrália x Áustria - Sydney, Austrália (quadra de grama, aberta) Lleyton Hewitt (AUS) v Alexander Peya (AUT) Wayne Arthurs (AUS) v Jurgen Melzer (AUT) Wayne Arthurs/Todd Woodbridge (AUS) v Julian Knowle/Alexander Peya (AUT) Lleyton Hewitt (AUS) v Jurgen Melzer (AUT) Wayne Arthurs (AUS) v Alexander Peya (AUT). Argentina x República Checa - Buenos Aires, (quadra de saibro aberta) David Nalbandian (ARG) v Jiri Novak (CZE) Guillermo Coria (ARG) v Tomas Berdych (CZE) Guillermo Canas/David Nalbandian (ARG) v Jan Hernych/Tomas Zib (CZE) Guillermo Coria (ARG) v Jiri Novak (CZE) David Nalbandian (ARG) v Tomas Berdych (CZE). Rússia x Chile - Moscou (quadra de carpete, coberta) Mikhail Youzhny (RUS) v Fernando Gonzalez (CHI) Marat Safin (RUS) v Adrian Garcia (CHI) Igor Andreev/Nikolay Davydenko (RUS) v Adrian Garcia/Fernando Gonzalez (CHI) Marat Safin (RUS) v Fernando Gonzalez (CHI) Mikhail Youzhny (RUS) v Adrian Garcia (CHI). França X Suécia - Strasbourg, França (quadra de saibro, coberta) Paul-Henri Mathieu (FRA) v Joachim Johansson (SUE) Sebastien Grosjean (FRA) v Thomas Johansson (SUE) Arnaud Clement/Michael Llodra (FRA) v Simon Aspelin/Jonas Bjorkman (SUE) Sebastien Grosjean (FRA) v Joachim Johansson (SUE) Paul-Henri Mathieu (FRA) v Thomas Johansson (SUE). Romênia X Bielo-Rússia - Brasov, Romênia (quadra de saibro, coberta) Victor Hanescu (ROM) v Max Mirnyi (BLR) Andrei Pavel (ROM) v Vladimir Voltchkov (BLR) Andrei Pavel/Gabriel Trifu (ROM) v Aliaksandr Bury/Max Mirnyi (BLR) Andrei Pavel (ROM) v Max Mirnyi (BLR) Victor Hanescu (ROM) v Vladimir Voltchkov (BLR). EUA x Croácia - Carson, LA, EUA (quadra dura, aberta) - Os Estados Unidos jogam com Andre Agassi e Andy Roddick para as simples e Bob e Mike Bryan nas duplas. A Croácia com Ivan Ljubicic e Mario Ancic para as simples e Roko Karanvsic e Zeliko Krajeva para duplas.