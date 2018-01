Davis: Guga estréia contra Johansson Acabou o suspense: o técnico da equipe da Suécia da Copa Davis, o ex-tenista número 1 do mundo, Mats Willander anunciou o time que vai enfrentar o Brasil, de 7 a 9 de fevereiro, na cidade de Helsinborg. Com a convocação de Thomas Johansson, que não joga desde novembro do ano passado e nem sequer defendeu o título do Aberto da Austrália, por estar recuperando-se de contusão, já ficam definidos os jogos de simples para o confronto. Pelas atuais regras da Davis, no primeiro dia, o número 1 de um país enfrenta o dois do outro, e assim Gustavo Kuerten, 29º do ranking mundial, pega Johansson, 54.º; enquanto André Sá - provável titular de simples - jogará com Thomas Enqvist, que segundo a lista de classificação da ATP, divulgada nesta segunda-feira, é o 47.º do mundo e, portanto, a partir desta semana o número 1 do time sueco, tomando o lugar que era de Johansson. Enquanto o Brasil já está convocado há vários dias, com Guga, Sá, Flávio Saretta e Ricardo Mello, o time sueco sofre problemas de definição por causa das condições físicas dos jogadores. Mesmo assim, Wilander decidiu não esperar mais e convocou o time com Johansson, Thomas Enqvist, Jonas Bjorkmann e Andreas Vinciguerra. Os jogos serão disputados em quadras cobertas e de carpete. Nestas condições os suecos são apontados como favoritos, mas as atuais circunstâncias abrem grandes possibilidades para o Brasil. Johansson vem de contusão; Enqvist também volta de um período de recuperação e perdeu na estréia do Aberto da Austrália para o argentino Gaston Gaudio em três sets. Bjorkman, nome certo para a partida de duplas, esteve afastado das quadras para ficar ao lado da mulher, Petra, no nascimento do filho Max, em 15 de janeiro. Anda tão descontraído que garantiu que o pequeno Max já é torcedor fanático do time de futebol Hammarby. Vinciguerra é o único totalmente concentrado no circuito e chegou a terceira rodada na Austrália. Guga com certeza também ficou satisfeito com a definição de Johansson para o primeiro jogo da Davis. Embora tenha perdido para ele na única vez em que se enfrentaram, no Masters Series de Miami de 2001, por 6/3, 4/6 e 6/4, é um adversário que se encaixa melhor ao seu estilo. Enqvist num primeiro dia de jogos, seria muito mais perigoso.