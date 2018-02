Davis: Holanda e Argentina em vantagem Jogando em Buenos Aires, a Argentina abriu vantagem de 2 a 0 no confronto com a República Checa, nesta sexta-feira, pela primeira rodada da Copa Davis. Outra equipe que também venceu os dois primeiros jogos foi a Holanda, no duelo com a Suíça. As vitórias argentinas foram conquistadas por David Nalbandian e Guillermo Coria, respectivamente sobre Jiri Novak (4/6, 6/2, 6/3 e 6/4) e Tomas Berdych (6/3, 3/6, 6/0 e 6/3). Já em Fribourg, a Suíça, sem Roger Federer, viu a Holanda abrir vantagem com as vitórias de Sjeng Schalken e Peter Wessels. Eles ganharam, respectivamente, de Marco Chiudinelli (3 sets a 2) e de Stanilas Wawrinka (3 a 1).