Davis: Holanda faz 2 a 1 na Suíça A Holanda abriu vantagem sobre a Suíca na disputa da primeira fase do Grupo Mundial da Copa Davis, ao vencer, neste sábado, o jogo de duplas. Martin Verkerk e Paul Haarhuis derrotaram Roger Federer e George Bastl por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3, 6/4 e 7/5. Os holandeses vencem o duelo por 2 a 1. Os dois jogos de simples deste domingo decidirão o país classificado para as quartas de final.