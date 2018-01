Davis: Holanda faz 4 a 1 na Alemanha A Holanda, classificada para as quartas-de-final da Davis, encerrou a sua disputa com a Alemanha com uma vantagem de 4 a 1. Nos jogos individuais disputados hoje, Nicolas Kiefer venceu Raemon Sluiter de virada por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 3/6; e Jan Siemerink bateu David Prinosil por 2 sets a zero, parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. No jogo de duplas de ontem, que garantiu a classificação da equipe holandesa, abrindo uma vantagem de 3 a 0 sobre a Alemanha, Paul Haarhuis e Sjeng Schalken venceram Prinosil e Jens Knoppschild por 3 sets a 1, parciais de 6/3,6/4,4/6 e 6/2.