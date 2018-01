Davis: Holanda vence primeiro jogo A Holanda saiu na frente no confronto contra a Alemanha pelas quartas-de-final da Copa Davis. O tenista holandês Jan Siemerink venceu o alemão Nicolas Kiefer nesta sexta-feira por 3 sets a 1, parciais de 6-3, 7-6 (7/5), 3-6 e 6-3. A segunda partida do duelo entre os dois países europeus será entre o holandês Raemon Sluiter e o alemão David Prinosil. Em Bangcoc, a Tailândia supera a China em 2 a 0, com as vitórias de Paradorn Srichaphan e Danai Udomchock sobre Wang Yu e Zhang Yu, respectivamente.