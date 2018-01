Davis: Hrbaty ganha e empata a final O tenista eslovaco Dominik Hrbaty derrotou, neste domingo, o croata Ivan Ljubicic por 3 sets a 2 - parciais de 4/6, 6/3, 6/4, 3/6 e 6/4 - e empatou em 2 a 2 a final da Copa Davis entre Eslováquia e Croácia, que está sendo realizada em Bratislava (capital eslovaca). Agora, a decisão do torneio ficou para o quinto e último confronto - entre o eslovaco Karol Kucera e o croata Mario Ancic. Além de empatar a final, Hrbaty acabou com a invencibilidade de Ljubicic na Copa Dabis deste ano. Desde a primeira rodada, o croata não havia sido derrotados em jogos de simples e duplas do torneio - foram 11 jogos invicto. Se derrotasse Hrbaty, Ljubicic igualaria o recorde do norte-americano John McEnroe.