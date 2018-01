Davis: Hrbaty vence e empata a decisão O tenista eslovaco Dominik Hrbaty venceu, nesta sexta-feira, o croata Mario Ancic por 3 sets a 1 - parciais de 7/6 (7/4), 6/3, 6/7 (4/7) e 6/4 - e empatou em 1 a 1 a decisão da Copa Davis entre Eslováquia e Croácia, que está sendo realizada em Bratislava. No primeiro jogo do dia, Ivan Ljubicic havia feito o primeiro ponto dos croatas ao bater Karol Kucera por 3 a 0 - parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. A grande final da competição seguirá neste sábado com a disputa da partida de duplas. Os croatas Ivan Ljubicic e Mario Ancic terão pela frente os eslovacos Michal Mertinak e Karol Beck. Como não jogou nesta sexta por causa de dores no joelho, Beck pode ser substituído por Dominik Hrbaty.