Davis: Kirmayr assume time inexpressivo A crise do tênis brasileiro chegou a um ponto, que a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) encontrou muitas dificuldades para convocar um time para o confronto diante do Peru, de 24 a 26, em Brasília, válido pela repescagem da Segunda Divisão da Copa Davis. Só mesmo quando o prazo de inscrição junto a ITF já estava estourando, a entidade, anunciou nesta terça-feira à noite, que Carlos Alberto Kirmyar, um dos maiores jogadores da história do País, será o novo capitão brasileiro e terá sob seu comando tenistas que nem mesmo ele diz conhecer muito bem: Ronaldo Carvalho, Alessandro Camarço, Gabriel Pitta e Leonardo Kirche. Para dificultar ainda mais uma vitória brasileira, a equipe do Peru está completa. A Federação Peruana temendo uma queda para a Terceira Divisão acertou os problemas que tinha com seus principais jogadores e convocou sua força máxima, com Luiz Horna, número 34 do ranking, e Ivan Miranda, 215. Kirmayr é o 5º técnico que assume o comando da Davis em apenas sete meses. Em fevereiro, Ricardo Acioly - que vinha como capitão há anos - foi demitido e foi o estopim para a atual crise. Logo depois, assumiu Jaime Oncins, que nem sequer chegou a dirigir o time e renunciou com apenas duas semanas de cargo. Carlos Chabalgoity foi chamado para comandar o time no confronto com o Paraguai, na Costa do Sauípe, mas seus jogadores Marcos Daniel, Alexandre Simoni, Júlio Silva e Josh Goffi não corresponderam e o Brasil perdeu. Depois Ricardo Pereira levou um time de juvenis para a Venezuela e também saiu derrotado. Entre os jogadores brasileiros, Ronaldo Carvalho ocupa a posição de 439, Camarço é o número 511, Gabriel Pitta, 691; e Kirche, 692. Se o Brasil perder para o Peru será rebaixado para a Terceira Divisão.