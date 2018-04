Davis: Kirmayr será o capitão Carlos Alberto Kirmayr será o capitão da equipe do Brasil na repescagem do Grupo II Zona Americana da Copa Davis, contra o Peru, entre os dias 24 e 26, em Brasília. Kirmayr, de 53 anos ? completa 54 no dia 23 ? jogou a competição 56 vezes e tem 34 vitórias e 22 derrotas. Estreou em 1971, na vitória de 4 a 1 contra a República Checa, em Porto Alegre. A última partida foi em 1986, em dupla com Cássio Motta, na derrota de 5 a 0 para o Chile, em São Paulo. Kirmayr, que mora no Rio de Janeiro, tem um centro de treinamento em Águas de Lindóia, e dá cursos de capacitação para a Confederação Brasileira de Tênis. A equipe brasileira passa por período conturbado desde que os principais jogadores do País, liderados por Gustavo Kuerten, passaram a boicotar a CBT em protesto contra sua direção. O Brasil caiu do Grupo Mundial para o Grupo II da Zona Americana, equivalente à Segunda Divisão, e precisa vencer o Peru para não cair para a Terceira.