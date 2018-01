Davis: Ljubicic faz 1 a 0 para Croácia O tenista croata Ivan Ljubicic derrotou, nesta sexta-feira, o eslovaco Karol Kucera por 3 sets a 0 - parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, em um hora e 59 minutos de jogo - e marcou o primeiro ponto da Croácia na disputa da final da Copa Davis contra a Eslováquia, que está sendo realizada em Bratislava. Na seqüência, ainda nesta sexta, Dominik Hrbaty tentará empatar o confronto decisivo contra Mario Ancic. A fácil vitória de Ljubicic, mesmo jogando contra a torcida adversária, confirma a grande fase que o croata passa nesta temporada. Além de ser decisivo para as classificações do seu país na Copa Davis, Ljubicic venceu dois torneios da ATP e chegou em outras seis finais em 2005. Atualmente, é o nono colocado no ranking de entradas.