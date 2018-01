Davis: Meligeni ao estilo Bernardinho O estilo de Fernando Meligeni como tenista todo mundo conhece: muito empenho e coração em quadra. Mas e o Meligeni treinador? A expectativa, pelo menos para o tenista Flávio Saretta, é a de que o clube dos técnicos passionais vai ganhar mais um integrante a partir do dia 4, em Bogotá, quando o time enfrenta a equipe da Colômbia pelo Grupo 2 da Copa Davis. As primeiras mostras do estilo de Meligeni como técnico puderam ser vistas nas últimas atividades do treinador com Saretta e Thiago Mello antes da viagem da equipe para a capital colombiana, nesta sexta-feira. A cada intervalo, um clima amistoso e muita conversa com os dois tenistas, principalmente Saretta, que passa por uma fase de instabilidade na carreira. "Um dos meus principais objetivos com os atletas, principalmente com o Saretta, é trazer confiança. Costumo lembrar os atletas da melhor fase do jogo deles, não por saudosismo, mas como referência de onde eles podem chegar", explica Meligeni. O treinador pretende passar o máximo de informação sobre os adversários. "E acho que um ponto que me ajuda é a amizade que tenho com todos: fica mais fácil de eles se abrirem quando tiverem problemas." Saretta diz que adaptação com Meligeni tem sido fácil. "No ano passado a gente treinava junto e ele já me dava muitos toques", disse o tenista. Sobre o novo treinador, Saretta acredita que a vibração do jogador será mantida pelo técnico. "Acho que vai ser aquele estilo Bernardinho - dar soco no chão, arrancar a camisa. Até porque não dá para ficar sentado em jogo da Davis", aposta Saretta. De fora - Meligeni espera não ser tão passional. "Acho que não vou sofrer tanto porque é diferente ver o jogo como torcedor e como treinador: no segundo caso você tem de procurar saídas para ajudar quem está jogando." O desafio em Bogotá será difícil por causa da altitude. "Mas uma semana é o suficiente para a gente se adaptar e treinar", avalia Meligeni. "Eles (colombianos)tem como forte o jogo de fundo, como a gente: então será porrada para os dois lados."